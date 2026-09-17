В России открылись первые участки для голосования

Первые участки для голосования открылись на Камчатке и Чукотке

Первые участки для голосования открылись в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке. Об этом сообщили ТАСС в региональных Избиркомах.

«В 8 утра 18 сентября (23:00 17 сентября по московскому времени) на Камчатке открылось 178 постоянно действующих участков, зарегистрировано 225 107 избирателей», — отметили в избиркоме края.

На Чукотке открылось 54 избирательных участка. По данным УИК, за ходом голосования на полуострове будут следить 385 общественных наблюдателей.

Участки для голосования на Сахалине и в Магаданской области откроются в 00:00 пол московскому времени, еще через час начнут работать участки в в Приморье, Хабаровске, ЕАО. В 02:00 по московскому времени начнется голосование в Амурской области, Забайкалье и Якутии, еще через час — в Бурятии, далее — Красноярский край.

Голосование традиционно продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября, с 08:00 до 20:00. Официальным днем выборов считается воскресенье — Единый день голосования.