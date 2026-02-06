В России обяжут трудовых мигрантов проходить медосвидетельствование за месяц

Комитет ГД по вопросам здравоохранения разрабатывает изменения в законодательство, обязывающие всех мигрантов проходить медицинское обследование в течение месяца после прибытия в Россию. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Сергей Леонов.

Период в 30 дней предусмотрен исключительно для трудовых мигрантов. Для тех, кто намерен пребывать в России более трех месяцев, установили период для медосвидетельствования в 90 дней.

Информация, полученная в ходе обязательного медицинского осмотра мигрантов, будет поступать в государственную информационную систему. Доступ к этим данным предоставят для МВД.

«Посредством такой системы МВД сможет получать информацию о всех выданных заключениях как на употребление наркотиков, так и на инфекционные заболевания, а Роспотребнадзор только на инфекционные заболевания», — заключил он.

