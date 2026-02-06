Площадки для фиктивных браков с призывниками и мигрантами запретили в России

Baza: в России запретили телеграм-каналы для заключения фиктивных браков

Хорошевский районный суд Москвы запретил несколько интернет-ресурсов, через которые организовывались фиктивные браки призывникам и иностранцам. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

На признанных незаконными площадках российские граждане искали женщин с инвалидностью, согласных за деньги заключить фиктивный брак. С помощью женитьбы мужчины отклонялись от военной службы, так как ухаживающим за больной супругой полагается отсрочка.

Также запрещенные телеграм-каналы предлагали мигрантам услуги по заключению брака для получения российского паспорта по упрощенной процедуре.

Суд постановил, что материалы на площадках способствуют пропаганде уклонения от службы и дискредитируют институт гражданства России. Решение о запрете ресурсов вступит в силу 25 февраля.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал слухи о возможной блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями. Ведомство объяснило, что запрет могут наложить только суды или уполномоченные органы власти.