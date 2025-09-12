В России начался единый день голосования

Фото: Муниципальные выборы в с. п. Барвихинское Одинцовского района / Медиасток.рф

В российских регионах стартовал единый день голосования, который продлится до 14 сентября. В стране пройдут прямые выборы губернаторов, выборы депутатов региональных парламентов и ряд других избирательных кампаний.

Россияне изберут депутатов региональных парламентов в 11 субъектах. В их число вошли Коми, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.

Прямые выборы губернаторов начнутся в 20 регионах. Часть кампаний пройдет в связи с кадровыми изменениями в губернаторском корпусе.

В Москве для голосования на выборах за глав регионов открылись 14 избирательных участков. Отдать голос можно как традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней, так и с использованием терминалов.

Всего в 81 регионах России в единый день голосования пройдут порядка пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о готовности к выборам. По ее словам, российские избиркомы адаптировались к условиям и работают как единый мощный механизм.