К любым вызовам готовы: ЦИК доложил о предстоящем едином дне голосования

Российская избирательная система адаптировалась к выборам в условиях западной пропаганды и беспрецедентных кибератак. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования, ее процитировало РИА «Новости» .

«Мы и сообщество избирательных комиссий страны, четко понимая свою задачу, научились проводить выборы даже в самых экстремальных условиях», — подчеркнула она.

Памфилова добавила, что избиркомы работают как единый мощный механизм, умеющий мобилизоваться для выполнения сложных задач.

Всего пройдет более пяти тысяч голосований в 81 регионе, заместят около 46 тысяч депутатских и других выборных должностей, зарегистрированы кандидаты от 19 партий. В 21 регионе предстоит выбрать губернаторов, на этих выборах зарегистрировались 94 кандидата.

Отдать голос можно будет как традиционным способом, на избирательном участке, так и через интернет. При этом в Курской области по 43 кампаниям голосование отложат, а для оставшихся предложат голосование вне помещений. Такую же меру примут и на Камчатке из-за недавнего землетрясения.

Более 26 тысяч избирательных участков по стране оборудуют для голосования инвалидов. Всего, по словам Памфиловой, голосовать имеют возможность более 10 миллионов человек с ограничениями по здоровью.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных стран во внутренние дела России Василий Пискарев предупредил о возможных провокациях из-за рубежа в дни голосования и призвал быть бдительными.