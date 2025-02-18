В России могут создать механизмы защиты учителей от психологического воздействия

В России нужно разработать комплекс мер для формирования сбалансированной учебной и воспитательной нагрузки для детей. Госдума активно занимается этой темой и уже подготовила несколько предложений по Стратегии развития образования, сообщил в своем Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин.

В рамках обсуждения этой стратегии депутаты получили более 200 предложений от 55 регионов. Их подробно изучили и составили ряд предложений.

Так, помимо изменения нагрузки на учеников, в ГД призывают закрепить роль педагога в учебном процессе как главную, а онлайн-занятия воспринимать как вспомогательные.

Помимо этого, депутаты предложили повысить престиж профессии учителя. Отдельное внимание заострили на необходимости создавать хорошие условия для педагогов, а также отметили важность корректировки масштаба документационной и учебной нагрузки.

«Предложили также рассмотреть решения в области оплаты труда педагогических работников», — заявил Володин.

Необходимо создать и систему защиты учителей от физического и психологического воздействия, в том числе в Сети, продолжил спикер ГД.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект о возвращении оценок за поведение в школах. В случае принятия инициативы, у учеников появится дневник социального поведения.