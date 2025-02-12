Оценки за поведение захотели вернуть в российские школы

В Госдуме предложили вернуть в школы оценки за поведение

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект с предложением ввести в школах оценку за поведение. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что у учеников появится дневник социального поведения.

Он поможет школьникам понять, как важно уметь слушать и работать в команде, быть вежливым, а учителя станут для них наставниками, помогающими стать более ответственными и взрослыми.

Парламентарии считают, что если ученик будет понимать, что его оценивают, то станет внимательнее относиться к другим и будет следовать нормам.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагал проработать поправки в закон «Об образовании» для возвращения в школы обязательных уроков труда.