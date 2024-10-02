«В пробирке родились». Володин высказался о выступающих против запрета чайлдфри депутатов

Добровольный отказ от рождения детей — это навязанная Западом идеология, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он раскритиковал депутатов, выступающих против принятия закона о запрете пропаганды чайлдфри. Фрагмент выступления опубликовали на странице «Дума ТВ» социальной сети «ВКонтакте».

«Если бы была такая пропаганда раньше, здесь не было бы многих. <…> Вы что, в пробирке родились, стали политиками?» — сказал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что народ вряд ли поддержит противников запрета, они станут против своих матерей, которые решили родить их. Выдвижение такого депутата не поддержит «ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме».

Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка, пояснили в ГД.