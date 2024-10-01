В Госдуме рассказали, будут ли отказавшихся беременеть женщин привлекать к ответственности

Володин: нежелание женщины заводить детей не подпадает под закон о чайлдфри

Под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает отказ женщины заводить детей. Об этом заявил председатель ГД РФ Вячеслав Володин, его слова передало РИА «Новости» .

«Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», — объяснил он.

По его словам, цель закона — это пресечение деструктивного контента, способного повлиять на решение человека о рождении детей. Если не запретить подобное, то не удастся решить проблему демографии. Председатель ГД назвал пропаганду бездетности социально опасным явлением.

Ранее Володин заявил, что депутаты ГД рассмотрят закон о запрете движения чайлдфри в РФ на заседании в октябре. За пропаганду идеологии будут грозить штрафы до пяти миллионов рублей.