В порту Бердянска появится таможенный пункт пропуска

В Бердянском морском порту появится таможенный пункт пропуска. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину.

Идея принадлежала запорожскому губернатору Евгению Балицкому. В октябре прошлого года он предложил Минтрансу оборудовать таможню за счет федерального бюджета.

Министерство одобрило план и начало готовить пакет документов, о чем Савельев и сообщил главе государства. Путин поддержал этот проект.

Ранее президент, выступая в Гостином Дворе на прямой линии, пообещал, что вокруг Азовского моря построят четырехполосную автодорогу, которая по качеству не будет уступать трассе «Таврида» в Крыму. Он добавил, что первую ее очередь — длиной 40 километров — уже закончили.