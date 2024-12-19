Путин пообещал дорогу высокого качества вокруг Азовского моря

Путин: дорога вокруг Азовского моря будет такого же качества, как «Таврида»

Вокруг Азовского моря новая дорога будет такого же качества, как трасса «Таврида» в Крыму. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент России Владимир Путин.

«Мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря. Оно стало внутренним морем Российской Федерации», — сказал он.

Путин добавил, что эта дорога будет такой же, как трасса «Таврида» в Крыму».

«Это будет четырехполосное движение со всеми преимуществами. Уже есть начало, одну часть сделали, от самого Таганрога до Мариуполя. Пока небольшой участок, всего 40 километров, но в планах — вокруг всего Азовского моря», — заключил глава государства.

Ранее стало известно, что льготная ипотека под 2% сохранится в Арктике и в новых регионах страны. Путин подчеркивал, что это поможет поддержке российских граждан.