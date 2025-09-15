В наручники из больницы. За что полиция задержала заслуженного химика России Васекина
Гендиректора «Суперметалла» Васекина обвинили в мошенничестве на 50 миллионов
Гендиректора «Суперметалла» Василия Васекина вывели из больницы и отвезли в отдел полиции Солнечногорска. Заслуженный химик России только что перенес две операции на сердце, сообщили источники Telegram-канала Baza.
Васекину инкриминируют мошенничество на десятки миллионов и невыполнение обязательств перед государством по аффинажу драгметаллов стоимостью около 2,4 миллиардов рублей.
Кроме того, по версии следствия, вместе с партнером Сергеем Перельманом химик обманул бизнесмена Алексея Братченко.
Предприниматель еще в 2018 году заплатил 52 миллиона рублей за треть акций «Института базальтовых волокон», рассчитывая получить выход к основному активу — «Суперметаллу». По словам Братченко, такая схема оговаривалась заранее.
Однако предприятие Перельман и Васекин не ликвидировали. Доступа к уникальному заводу бизнесмен так и не получил.
Следствие полагает, что сделку стороны закрыли наличными. По информации Baza, в материалах фигурируют показания водителя и охранника Братченко.
Ранее Интерпол объявил в розыск школьника из России.