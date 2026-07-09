В Подмосковье предложили отменить возрастное ограничение для выплаты при рождении третьего ребенка

Московская областная дума подготовила законодательное предложение об отмене возрастного ограничения для получения выплаты при рождении третьего и последующих детей. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов в интервью телеканалу 360.ru .

«Мы уже подготовили законодательное предложение. Сегодня мера поддержки ограничена возрастом родителей до 35 лет включительно. Предлагаем это ограничение снять», — сказал он.

По словам Брынцалова, инициатива направлена на решение демографических задач и будет вынесена на рассмотрение на федеральном уровне.

Он добавил, что вопросы демографической политики останутся одним из ключевых направлений законодательной работы в предстоящий период.

О том, как региональный парламент выстраивал систему поддержки жителей и бизнеса, читайте в большом интервью председателя Мособлдумы.