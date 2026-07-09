09 июля 2026 14:34 Игорь Брынцалов: За пять лет Мособлдума приняла около 1300 законов Эксклюзив

Подмосковье

Власть

Интервью

Интервью 360

Московская областная дума завершила работу седьмого созыва. Об итогах пятилетней работы, поддержке экономики, социальных инициативах и законодательных планах рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в программе «Интервью 360».

— Игорь Юрьевич, Московская областная дума провела заключительное заседание седьмого созыва. Какие итоги можно подвести? Сколько законов было принято и на каких направлениях был сделан основной акцент?

— За пять лет мы приняли около 1300 законов и провели 140 заседаний. Законодательная работа охватывала все сферы жизни региона. Традиционно особое внимание уделялось социальному блоку, вопросам экономики, бюджетной политики, инвестиционного развития, поддержке регионального бизнеса и жилищно-коммунального хозяйства. Отдельным направлением в последние четыре с половиной года стала поддержка участников специальной военной операции и их семей. Помимо 41 федеральной меры поддержки в Московской области, были приняты еще 36 региональных. Сегодня они успешно работают, а Подмосковье во многом стало примером для других регионов. Продолжается и работа по созданию реабилитационных центров, в частности в Ясенках, Мещерякове и Коломне.

— Какие законодательные решения были приняты для поддержки экономики и каких результатов удалось достичь?

— За эти пять лет экономика столкнулась с серьезными вызовами — пандемией, санкционным давлением, необходимостью оперативно реагировать на новые условия. Поэтому поддержка бизнеса постоянно усиливалась. Если говорить о цифрах, объем прямой поддержки бизнеса вырос с 5,7 до 16,5 миллиарда рублей. Меры поддержки охватывают разные направления, прежде всего проекты импортозамещения. Это субсидирование отдельных отраслей, льготное кредитование, регулирование налоговых режимов, которые стимулируют инвесторов реализовывать проекты именно в Московской области. Эффективность этих решений подтверждают экономические показатели. Развиваются предприятия, создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления. Три года назад бюджет региона впервые превысил один триллион рублей, а по итогам исполнения бюджета за 2025 год его объем составил уже один триллион 250 миллиардов рублей.

Системно развивается инвестиционная инфраструктура. В Московской области работают 72 индустриальных парка и шесть особых экономических зон, предоставляющих инвесторам налоговые преференции. Там уже создана вся необходимая инженерная инфраструктура, поэтому предприниматели могут сразу запускать производство. Кроме того, уже третий год действует программа промышленной ипотеки, которая особенно востребована у среднего бизнеса и позволяет быстрее приобретать производственные площади. Игорь Брынцалов

— Насколько за последние годы были расширены меры социальной поддержки? На чем был сделан основной акцент?

Фото: 360.ru

— Социальная поддержка развивается сразу по нескольким направлениям. Это помощь ветеранам, пенсионерам, лекарственное обеспечение, различные выплаты. Особое внимание уделяется многодетным семьям. Их количество в Московской области ежегодно растет, и сегодня регион входит в число лидеров страны по этому показателю. Мы ввели выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей и в этом году продлили действие этой меры. С начала года ее уже получили более тысячи семей, а в прошлом году — свыше 2800. Продолжают действовать выплаты семьям на школьную форму, льготы по оплате ЖКХ, денежные компенсации вместо предоставления земельного участка. Этой возможностью уже воспользовались почти восемь тысяч человек. Постоянно анализируем эффективность действующих мер и при необходимости расширяем их или увеличиваем размеры выплат. Отдельный блок касается здравоохранения и образования. Законодательные меры поддержки позволяют привлекать в регион медицинских работников и педагогов. Это предоставление земельных участков, арендного жилья и компенсации за наем жилья. Сегодня уже видно, что эти решения помогли привлечь значительное число молодых специалистов в школы и медицинские учреждения Подмосковья.

— Какие законодательные инициативы сейчас находятся в работе?

— Одной из ключевых тем остается демография. Мы уже подготовили законодательную инициативу, предусматривающую снятие возрастного ограничения для получения выплаты при рождении третьего и последующего ребенка. Сейчас такая мера действует только для родителей до 35 лет включительно. Не менее важны вопросы здоровья и безопасности детей. Это касается, в частности, регулирования оборота вейпов. Федеральное законодательство уже предоставило регионам дополнительные полномочия, и мы планируем внедрять соответствующие меры совместно с Москвой, поскольку речь идет об одной агломерации. Еще одно направление — регулирование использования электросамокатов. Общество разделилось: для одних это удобный транспорт, другие выступают против их использования в городах и парках. Однако очевидно, что необходима единая система регулирования. Речь идет о лицензировании, обязательной регистрации пользователей через портал госуслуг, страховании, возможности фиксировать нарушения правил дорожного движения и привлекать нарушителей к ответственности. Количество жалоб и ДТП с участием самокатов растет, в том числе происходят аварии со смертельным исходом. Поэтому регулирование этой сферы необходимо принимать как можно быстрее. Продолжится и работа по совершенствованию мер поддержки участников специальной военной операции. Недавно мы провели круглый стол с ветеранами, волонтерами и блогерами. По итогам встречи поступило много предложений, часть которых требует законодательного оформления как на региональном, так и на федеральном уровне. Кроме того, осенью продолжится работа над бюджетным процессом и финансовым обеспечением всех социальных обязательств региона.

— Впереди выборы. Что бы вы хотели отметить в связи с начавшейся избирательной кампанией?