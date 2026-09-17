В Подмосковье подвели итоги проекта «ИнформУИК»

Перед выборами в Подмосковье провели поквартирные обходы для информирования

С 20 августа по 15 сентября в рамках проекта «ИнформУИК» члены участковых комиссий и молодежь обошли более 3 миллионов адресов. Об этом сообщил официальный канал Избирательной комиссии Московской области.

В информировании участвовали 14 тысяч человек из разных районов. Во всех 56 избирательных округах они стучали в квартиры, обходили частный сектор, приходили на предприятия и в вузы.

По информации обходчиков, более 85% дверей им открыли. Если хозяев не было дома, на двери оставляли информационный буклет, а в почтовом ящике — приглашение на выборы.

Поквартирные обходы в Подмосковье охватили более шести тысяч населенных пунктов и четыре миллиона избирателей.

Ранее в Солнечногорске проверили доступность избирательных участков для маломобильных граждан. Для удобства лиц с ограничениями здоровья предусмотрели отдельные парковочные места, оборудовали удобные пандусы, установили кнопки вызова администратора.