В Подмосковье арестовали хозяйку пыточного рехаба

Истринский суд арестовал владелицу реабилитационного центра для подростков в Подмосковье. Решение приняли после предъявления следствием материалов о жестком обращении с несовершеннолетними.

Группа Анны Хоботовой, как полагает следствие, работала в Дедовске с августа 2025 года. Власти выяснили, что так называемый реабилитационный центр предназначался для подростков с зависимостями.

Организаторы рехаба обещали родителям лечить их детей за 150 тысяч рублей в месяц. Вместо психологов и специалистов подростков в центре встретили неквалифицированные сотрудники. Они били и унижали подопечных, один из подростков попал в реанимацию — это стало поводом для возбуждения уголовного дела.

В реабилитационном центре полиция обнаружила 24 ребенка. Власти сочли, что они находились в полной зависимости от устроителей заведения.

Хоботова пришла на допрос в Следственный комитет добровольно. Здесь ее задержали.

Следователь предъявил женщине обвинения по трем статьям: истязание несовершеннолетних, незаконное лишение свободы группой с применением опасного насилия и оказание опасных услуг, из-за которых подростку был нанесен тяжкий вред здоровью.

На заседании суда обвиняемая и ее адвокаты настаивали на том, что ее не нужно помещать в СИЗО, и просили ограничиться домашним арестом. Суд в этом отказал.

После изучения материалов следствия судья отправил Хоботову в СИЗО. Она проведет в заключени и несколько месяцев, до 22 января 2026 года.