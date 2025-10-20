В Петербурге предложили повысить штраф за неоплаченную парковку

Власти Санкт-Петербурга хотят повысить штрафы за неоплату парковки с трех до пяти тысяч рублей. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в Смольном.

По данным агентства, сейчас оплачивать штраф получается выгоднее, чем парковку в центре города — 10-часовая стоянка обойдется автовладельцу в 3,6 тысячи. Городские власти хотят исправить парадоксальную ситуацию.

В августе в Госдуме разработали законопроект, предусматривающий повышение штрафов за незаконную установку на автомобиль знака «Инвалид», который позволяет занимать специальные парковочные места. После повторного нарушения, согласно тексту документа, предлагают лишать водительских прав.