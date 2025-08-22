Россиян хотят жестче штрафовать за незаконное использование знака «Инвалид»

Депутаты разработали законопроект об усилении ответственности за незаконное использование знака «Инвалид» для парковки. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Комитета ГД по труду социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

По словам Нилова, нынешнее наказание, подразумевающее штраф пять тысяч рублей, не мотивирует некоторых граждан следовать правилам Пока недобросовестные водители занимают парковку, настоящие инвалиды вынуждены долго искать, где припарковаться.

«Вместе с коллегой по комитету Михаилом Терентьевым разработали законопроект, предлагающий усилить ответственность за установку на авто знака „Инвалид“ без соответствующего разрешения: 7 500 рублей для граждан, 20 000 для должностных лиц», — заявил он.

Для юридических лиц штраф может составить 500 тысяч рублей. За повторное нарушение предложили лишать водительских прав. Инициативу уже подготовили к внесению и направили в правительство.

Ранее в ГД предложили разрешить инвалидам двигаться по выделенной полосе. Выделенные полосы не так загружены, как обычные.