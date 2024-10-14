В Петербурге отказались запрещать мигрантам управлять автобусами и троллейбусами

Законодательное собрание Санкт-Петербурга не поддержало проект, запрещающий мигрантам управлять автобусами или троллейбусами. Об этом сообщила «Фонтанка» .

Главным аргументом против, по данным издания, стал кадровый дефицит в отрасли. По словам главы комиссии Заксобрания по транспорту Алексея Цивилева, мигранты составляют до 20% водителей общественного транспорта. Если их лишить работы, отрасль в городе обрушится, добавил он.

В то же время городской парламент рассмотрит несколько проектов об индексации зарплаты водителям, чтобы привлечь новые рабочие руки.

Ранее работу мигрантов решили ограничить в Хабаровском крае. С 1 января приезжие не смогут управлять общественным транспортом и такси, работать по найму на физлиц и на предприятиях в сфере коммунальных услуг.