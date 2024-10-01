Работу мигрантов ограничат в Хабаровском крае с 2025 года

В некоторых сферах экономики Хабаровского края с 2025 года ограничат работу мигрантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин

Документ подготовил местный комитет по труду и занятости населения. Приезжие не смогут работать водителями общественного транспорта и такси.

«Также им будет запрещено трудиться на предприятиях, оказывающих услуги электро-, газо- и водоснабжения, работать по найму на физлиц», — рассказал Демешин.

Проект постановления направили на правовую экспертизу. Запрещенные для мигрантов профессии подразумевают контакты с людьми и касаются вопросов безопасности, считает губернатор. По его словам, власти должны учитывать интересы экономики, не забывая о собственных кадрах.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил запретить работать в такси мигрантам, у которых нет российских прав. По его словам, иностранцы стали виновниками 58,9% аварий с участием такси в 2023 году.