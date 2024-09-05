В Петербурге частично выполнили программу долгосрочного развития

Проекты из программы развития Санкт-Петербурга до 2030 года уже частично реализованы. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на выставке «Мой Петербург», которую она посетила с губернатором Александром Бегловым. Слова главы Совфеда привел ТАСС .

«Под руководством губернатора разработана программа экономического и социального развития Петербурга до 2030 года, это очень амбициозная, масштабная программа, проработанная, просчитанная», — отметила Матвиенко.

Этот проект уже начал реализовываться, подчеркнула председатель и добавила, что уже построили несколько развязок Широтной магистрали. Матвиенко также отметила совершенствование социальной защиты населения в Санкт-Петербурге.

Сразу после ВЭФ в Санкт-Петербурге стартует юбилейный форум объединенных культур. В прошлом году в нем участвовали представители более 70 стран, в этом году ожидают увеличение количества участников.