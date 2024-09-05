Министр культуры Любимова сообщила о старте юбилейного форума объединенных культур в Петербурге сразу после ВЭФ

Глава Минкультуры Ольга Любимова в беседе с телеканалом «Звезда» сообщила о старте X юбилейного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге сразу после ВЭФ.

По словам чиновницы, в прошлом году на мероприятии присутствовали участники из 70 стран.

«На следующей неделе мы встречаем наших гостей. В прошлом году было больше 70 стран, в этом году их будет еще больше», — сказала она.

На форум также активно регистрируются представители культуры из западных стран, отметила Любимова.