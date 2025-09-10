В Нью-Йорке сменился российский генконсул

Новым генконсулом России в Нью-Йорке стал Алексей Марков. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

До этого 45-летний дипломат занимал аналогичную должность в Хьюстоне, а ранее возглавлял отдел департамента Северной Америки и работал в Генеральном секретариате министерства. Имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

С 2023 года генконсулом России в Нью-Йорке был Александр Захаров. Предшественник Маркова тоже до этого возглавлял консульство в Техасе.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что США значительно усложнили получение виз для россиян. Теперь записываться на собеседование нужно в специально указанном посольстве или консульстве в третьей стране (как правило, Казахстане или Польше), а визовые сборы не возвращаются.