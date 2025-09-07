Процесс получения визы в США для россиян сильно изменился

Госдеп обновил процедуру получения не иммиграционных виз и значительно осложнил процесс для россиян. Об этом 360.ru рассказал генеральный директор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.

Он обратил внимание, что США строго регламентировали место подачи заявления. Гражданам России нужно записываться на собеседование в специально указанном посольстве или консульстве в другом государстве. При этом визовые сборы не подлежат возврату или переводу. По словам эксперта, сроки ожидания могут быть разными и варьируются в зависимости от региона.

«Существующие записи на получение визы, как правило, остаются в силе, однако в будущем можно ожидать увеличения времени ожидания записи до шести месяцев и более», — отметил он.

Исключениями могут стать только случаи, когда визу получают по гуманитарным причинам, при наличии медицинских показаний или по внешнеполитическим соображениям. Абасов добавил, что сейчас выбор стран «существенно ограничен Астаной и Варшавой», в то время как раньше поток заявителей распределялся между разными государствами.

«При этом поездки в Варшаву могут обернуться непредсказуемыми последствиями: необходимо оформлять шенгенскую визу, и существует риск отказа во въезде в страну. Наиболее приемлемым вариантом остается Астана, где виза не требуется», — напомнил специалист.

Если россиянин проживает за рубежом, он может пройти собеседование в стране, в которой находится. Для этого ему необходимо предоставить американской стороне документальные доказательства проживания в государстве подачи заявления.

Ранее Китай на год ввел безвизовый режим с Россией. Президент Владимир Путин не исключил, что страна ответит взаимностью на решение КНР.