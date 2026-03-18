В небе над Арктикой могут появиться российские дирижабли-грузовики

Беспилотный дирижабль для Арктики может появиться в 2028 году

Доставка тяжелых грузов в самые труднодоступные уголки Крайнего Севера может выйти на новый уровень. Как сообщил РИА «Новости» Александр Сафронов, первый зампостпреда Якутии при президенте России, уже к 2028 году в регионе может появиться полноценный беспилотный дирижабль.

Этот аппарат, как предполагает спецификация, будет способен перевозить до полутонны полезного груза. Дирижабль разрабатывают специалисты научного центра «Север».

Инженеры пришли к мысли о беспилотном дирижабле в поисках оптимального решение для снабжения удаленных поселков, куда сложно и дорого добираться классической авиацией. Сафронов предположил, что промежуточный этап проекта завершится в 2026 году — с появлением рабочей модели аппарата.

Она будет иметь объем 200 кубических метров. Финальную версию хотят сделать в 10 раз больше.

Чиновник признал, что для реализации амбициозных планов разработчикам предстоит решить ряд сложнейших технических задач.

Главные из них — это система балласта и постройки утепленного ангара, который мог бы предохранить баллон дирижабля от постоянного воздействия экстремального климата.

До 2035 года российские власти планировали разработать и другие дирижабли. Такие предписания есть в концепции развития транспортной системы, документ в 2025 году утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.