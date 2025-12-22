В России до 2035 года планируют разработать новые дирижабли

В концепцию научно-технологического развития транспортной системы до 2035 года, утвержденную премьером Михаилом Мишустиным, входит в том числе разработка грузового и пассажирского дирижаблей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Кроме того, планируется развитие высокоскоростного железнодорожного движения, водородного транспорта и электромобилей. Координировать работы будет новый Научно-исследовательский институт транспорта.

План мероприятий, которые позволят претворить эту концепцию в жизнь, планируется утвердить до конца первого квартала следующего года.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на «Итогах года», связал дороговизну авиаперевозок с дефицитом парка воздушных судов. Он заявил, что России необходимы собственные самолеты.