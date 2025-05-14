Лула да Силва передаст Путину просьбы Украины о переговорах

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после визита в Китай планирует вернуться в Москву. Там он обсудит с президентом России Владимиром Путиным просьбы Украины о возможных переговорах в составе делегаций в Стамбуле 15 мая, сообщил ТАСС .

«Когда я остановлюсь в Москве, я попытаюсь поговорить с Путиным», — заявил Лула да Силва.

Во время визита в Россию 8-10 мая он получил от Владимира Зеленского просьбу выяснить, готова ли российская сторона объявить о перемирии.

«Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра получил звонок от главы украинского МИД. Тот сообщил, что Зеленский хотел бы, чтобы я попросил Путина узнать, готов ли он заключить мирное соглашение», — отметил бразильский лидер.

В четверг, 15 мая, в Турции могут пройти прямые переговоры между Украиной и Россией. Это будут первые встречи такого уровня с весны 2022 года.

Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф перечислил ключевые вопросы, которые будут обсуждаться на переговорах между Россией и Украиной. По его словам, речь пойдет об отказе от территорий, использовании Запорожской АЭС, а также о доступе Украины к Днепру и Черному морю.