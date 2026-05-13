В Москве ограничат публикацию данных о терактах

Российские власти ограничили распространение данных о терактах в Москве. В эту категорию входят и последствия атак беспилотников, сообщила пресс-служба столичной мэрии на сайте mos.ru .

Соответствующее решение приняла Антитеррористическая комиссия для пресечения распространения фейков.

Новый регламент накладывает полный запрет на публикацию текстовых сообщений, фотографий и видеозаписей, фиксирующих последствия любых террористических актов, в том числе и ударов БПЛА на территории столичного мегаполиса.

Ограничения коснулись не только обычных граждан. Тот же регламент власти ввели для прессы, органов государственной власти всех уровней, экстренных структур и коммерческих организаций.

Публиковать информацию о подобных происшествиях теперь можно только после официальных заявлений российского оборонного ведомства, или столичных властей.

До тех пор пока официальные ведомства не обнародуют подтвержденную информацию, публичное обсуждение и демонстрация кадров с мест происшествий будут считаться нарушением закона.

При этом новые правила не запрещают сообщать о происшествиях в полицию или службу спасения. Закрытые обращения в экстренные службы по-прежнему разрешены.

За нарушение регламента предусмотрены штрафы. Юридические лица заплатят больше всего, около 200 тысяч рублей. Гражданам публикация таких сведений будет стоить пять тысяч рублей, максимальная ставка для должностных лиц составит 50 тысяч рублей.

Ранее в феврале 2026 года трех мужчин задержали за угрозы совершить теракт в Москва-Сити.