Трех мужчин задержали за угрозы совершить теракт в Москва-Сити

Полицейские задержали трех мужчин после заявления о намерении совершить теракт в одной из башен Москва-Сити. Об этом в канале на платформе MAX сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, правоохранители в кратчайшие сроки установили, что звонившие находились на территории комплекса.

Силовики задержали арендатора апартаментов и двух его знакомых. Судя по внешним признакам, они находились в состоянии опьянения, уточнила Волк.

Следователи завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», расследование произошедшего продолжается.

Утром 9 февраля оперативные службы столицы получили информацию, что несколько человек в неадекватном состоянии заперлись в апартаментах башни «Нева Тауэрс».

На место прибыли спасатели и полицейские, сообщал 360.ru источник. В региональном главке МВД также подтвердили, что получили вызов по адресу и проводят необходимую проверку.