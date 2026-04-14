В Мосгордуме открылась выставка в честь Жириновского

В Московской городской думе открылась выставка «Жириновский продолжается в ЛДПР», посвященная жизни и политической деятельности основателя партии Владимира Жириновского. Экспозицию представила руководитель фракции ЛДПР в МГД Мария Воропаева.

На выставке собрали архивные фотографии, документы и материалы, отражающие разные этапы политической карьеры Жириновского и историю становления партии. Посетители могут увидеть редкие снимки и ознакомиться с ключевыми моментами его деятельности.

«Для нас Жириновский — пророк, мыслитель, политик, основатель старейшей политической партии в стране!», — сказала Воропаева.

Она отметила, что деятельность политика была направлена на развитие страны и укрепление позиций ЛДПР, в том числе в Москве.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев подчеркнул важность сохранения памяти о лидере партии и предложил сделать традицией ежегодное проведение мероприятий в его честь в стенах Мосгордумы.

В Центральном выставочном зале «Манеж» также открылась выставка, посвященная Жириновскому.