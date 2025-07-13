«В могилу со своими деньгами ляжет». Милонов призвал запретить образы бездетных деловых женщин в кино

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить показ бездетных женщин в кино, обвинив такие образы в инфантильности молодежи. Об этом он заявил в интервью «Газете.ru» , раскритиковав современных героинь сериалов.

По словам политика, молодые люди до 30 лет предпочитают заводить животных и кататься на самокатах вместо создания семьи. Он назвал их «инфантильными нежизнеспособными любителями лавандового рафа», непригодными для серьезных отношений.

«Потому что ни одна нормальная девушка не воспринимает этих нарциссов в качестве потенциальных защитников, глав семьи и так далее», — сказал Милонов.

При этом, по его мнению, в кино отсутствуют положительные образы молодых семей, зато много «ведьм под 40 без детей».