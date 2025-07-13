«В могилу со своими деньгами ляжет». Милонов призвал запретить образы бездетных деловых женщин в кино
Депутат Милонов: нужно запретить образы бездетных бизнесвумен в кино
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить показ бездетных женщин в кино, обвинив такие образы в инфантильности молодежи. Об этом он заявил в интервью «Газете.ru», раскритиковав современных героинь сериалов.
По словам политика, молодые люди до 30 лет предпочитают заводить животных и кататься на самокатах вместо создания семьи. Он назвал их «инфантильными нежизнеспособными любителями лавандового рафа», непригодными для серьезных отношений.
«Потому что ни одна нормальная девушка не воспринимает этих нарциссов в качестве потенциальных защитников, глав семьи и так далее», — сказал Милонов.
При этом, по его мнению, в кино отсутствуют положительные образы молодых семей, зато много «ведьм под 40 без детей».
Часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая. И в могилу она со своими деньгами, кстати, и ляжет потом, только они ей не пригодятся.
Виталий Милонов
Он предложил ввести запрет на подобные персонажи по аналогии с ограничениями на курение в фильмах. По его мнению, героини должны соответствовать традиционным критериям, а отказ от семьи нужно приравнять к вредным привычкам.
Ранее стало известно, что средний возраст вступления в брак в России за пять лет вырос до 33,2 года у женщин и 35,3 года у мужчин. Аналитики связывают эту тенденцию с изменением приоритетов молодежи и социально-экономическими факторами.