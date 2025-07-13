Молодожены постарели. Когда россияне теперь вступают в брак
Реестр ЗАГС: средний возраст невест увеличился до 33 лет
За последние четыре года средний возраст невест и женихов увеличился на три года. Изменения произошли и в числе брачных заявлений — их стало больше на 300 тысяч.
Стали чаще жениться
По данным портала «Реестр ЗАГС», в 2021 году средний возраст новобрачной составлял 30 лет. Теперь невесты постарели — сейчас женщины в России в среднем вступают в брак в 33 года.
Похожая ситуация наблюдается и среди мужчин. Если в 2021 году российский холостяк связывал свою жизнь со второй половинкой в среднем в 32 года, то теперь это происходит в 35 лет.
По данным портала, значительно увеличилось общее число заявлений на брак. В 2021 году создать ячейку общества решили 1,1 миллиона пар, а с начала этого года — уже 1,4 миллиона. Неизменным остался только процент повторных браков. Последние четыре года он находится на уровне 33-34%.
Почему россияне разводятся
В 2024 году ВЦИОМ попытался выяснить, по каким причинам в России распадаются браки. Согласно опросу, многие граждане видят причину в финансовых факторах — бедности и невозможность прокормить семью. Этот вариант выбрали 38% респондентов.
На втором месте среди причин оказалась измена (18%) и недопонимание (14%).
«Как ни странно, расхожая причина „не сошлись характером“, так часто мелькающая на заявлениях о расторжении брака, менее убедительна, чем нарушение коммуникаций в семье, деструктивное поведение супруга (супруги) и утрата семейных ценностей», — заключили в отчете.
Авторы исследования подчеркнули, что большинство россиян по-прежнему не считают одиночество чем-то хорошим.
«Семья — важнейший социальный институт. Она служит тылом и опорой в трудные времена, источником поддержки, заботы и любви. Согласно полученным результатам, россиян, как и в прежние годы, больше привлекает создание семьи, нежели одиночество (84% vs. 8%)», — отметили в опросе.
По его данным, в России до сих пор тяготеют к заключению официально зарегистрированных отношений, однако зумеры и младшие миллениалы считают допустимым и сожительство.
Эксперты также пришли к выводу, что среди россиян больше не принято сохранять брак любой ценой.
«Нынче важна гибкость — рассмотрение целесообразности развода в зависимости от конкретной семьи, конкретного случая», — объяснили авторы.
Исследование также продемонстрировало разницу между старшим поколением и молодежью в вопросе идеализированного представления о браке. Зумеры чаще находят непреодолимые препятствия для развода, в то время как более взрослые респонденты видят проблему в более приземленном свете.