Молодожены постарели. Когда россияне теперь вступают в брак

За последние четыре года средний возраст невест и женихов увеличился на три года. Изменения произошли и в числе брачных заявлений — их стало больше на 300 тысяч.

Стали чаще жениться

По данным портала «Реестр ЗАГС», в 2021 году средний возраст новобрачной составлял 30 лет. Теперь невесты постарели — сейчас женщины в России в среднем вступают в брак в 33 года.

Похожая ситуация наблюдается и среди мужчин. Если в 2021 году российский холостяк связывал свою жизнь со второй половинкой в среднем в 32 года, то теперь это происходит в 35 лет.

По данным портала, значительно увеличилось общее число заявлений на брак. В 2021 году создать ячейку общества решили 1,1 миллиона пар, а с начала этого года — уже 1,4 миллиона. Неизменным остался только процент повторных браков. Последние четыре года он находится на уровне 33-34%.