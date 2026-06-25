В Минюсте призвали внести больше определенности в законодательство об НКО

Законодательство о некоммерческих организациях в России достаточно прозрачное, но есть и неопределенности, которые необходимо решать. Об этом заявил «Вестям» заместитель министра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме.

«Будем ставить перед собой определенные задачи, чтобы уже на следующем форуме как-то с этим выйти», — добавил он.

Кроме того, Свириденко пообещал провести сессию по НКО, заявленным как благотворительные. По его словам, многие из них под прикрытием благих целей влияли на национальные интересы России — министр Константин Чуйченко не называл конкретные организации, но «мы их все знаем».

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников рассказал, что британские спецслужбы активизировали подконтрольные НКО в странах СНГ, чтобы продвигать политику в ущерб безопасности Содружества.