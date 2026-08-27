В МИД заявили о желании понять подходы США в работе по Украине

Замглавы МИД Галузин: Россия ждет от США разъяснения подходов к Украине

Российская сторона хочет четко определить, на основе каких подходов Соединенные Штаты намерены выстраивать взаимодействие по Украине. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы МИД Михаил Галузин.

По словам дипломата, колебания в риторике американских представителей связаны с противоречиями между желанием части элит США наладить торгово-экономическое сотрудничество с Россией и целью сдерживать страну.

При этом Москва подтверждает готовность к серьезному разговору о полном устранении первопричин украинского кризиса.

«Внимательно отслеживаем сигналы из Вашингтона. Готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с американцами, как только такие запросы поступят», — заявил Галузин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что контакты России и США по Украине идут на рабочем уровне.