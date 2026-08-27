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    В МИД заявили о желании понять подходы США в работе по Украине

    Замглавы МИД Галузин: Россия ждет от США разъяснения подходов к Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Российская сторона хочет четко определить, на основе каких подходов Соединенные Штаты намерены выстраивать взаимодействие по Украине. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы МИД Михаил Галузин.

    По словам дипломата, колебания в риторике американских представителей связаны с противоречиями между желанием части элит США наладить торгово-экономическое сотрудничество с Россией и целью сдерживать страну.

    При этом Москва подтверждает готовность к серьезному разговору о полном устранении первопричин украинского кризиса.

    «Внимательно отслеживаем сигналы из Вашингтона. Готовы в сжатые сроки организовать необходимые контакты с американцами, как только такие запросы поступят», — заявил Галузин.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что контакты России и США по Украине идут на рабочем уровне.