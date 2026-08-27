Песков сообщил о продолжении рабочих контактов с США по Украине

Контакты России и Соединенных Штатов по украинскому урегулированию продолжаются на рабочем уровне. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«На рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются наши с американцами», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил о готовности России к диалогу с Соединенными Штатами. Он также подчеркнул, что Москва не отступится от своих принципиальных позиций.

Готовность выслушать предложения Вашингтона подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что любые варианты инициатив должны учитывать национальные интересы России.

Пресс-секретарь президента признался, что в Кремле не видят предпосылок для оптимизма по мирному урегулированию на Украине. Песков добавил, что ситуация в зоне спецоперации хорошо известна.