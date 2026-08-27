В МИД заявили о работе БРИКС над созданием справедливой мировой финансовой системы

Рябков: БРИКС стремится уйти от монополии и диктата в мировой финансовой системе

Страны БРИКС работают над тем, чтобы сделать международную валютно-финансовую систему более справедливой и предсказуемой. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе круглого стола, посвященного вопросам евразийского сотрудничества, сообщило РИА «Новости» .

Дипломат подчеркнул, что работа ведется последовательно и сфокусированно по всем направлениям.

По его словам, страны объединения стремятся придать финансовой системе свойства, которые позволят уйти от монополии и диктата, чтобы сложившиеся реалии не использовались как оружие против государств, выбирающих собственный путь развития.

Рябков также отметил, что ШОС призвана стать опорой для системы безопасности в Евразии, а ее социально-экономическим фундаментом могло бы стать большое евразийское партнерство на основе тесной кооперации государств и многосторонних объединений региона.

На пленарном заседании ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин заявил, что вклад БРИКС в мировой ВВП за пять лет составил 49%.