В Госдуме приняли закон, позволяющий отменить запрет на «Талибан»

Госдума приняла законопроект, регламентирующий исключение организаций из списка запрещенных и террористических. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Сенатор Владимир Кожин, один из соавторов проекта, рассказал, что инициировать отмену запрета сможет генеральный прокурор на основании доказательной базы, собранной правоохранительными органами, и других факторов.

«Преследуется ли организация за экстремистскую и террористическую деятельность, фигурируют ли ее участники в соответствующих преступлениях и уголовных делах и так далее», — уточнил он.

Первым кандидатом на исключение из списка, по мнению издания, может стать «Талибан»*.

Ранее эксперт Станислав Тарасов рассказал, что Россия таким образом сможет узаконить отношения с правящим политическим режимом в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация