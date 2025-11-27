Захарова: предложения России по Украине вызывают у НАТО нервную реакцию

В Североатлантическом альянсе начинается паника при любых попытках перевести украинский конфликт в дипломатическое русло. О нервной реакции Запада на предложения России рассказала РИА «Новости» представительница российского внешнедипломатического ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, поведение западных партнеров Киева напоминает «информационные конвульсии». Захарова обратила внимание на огромное количество вбросов и утечек в прессе, которые появляются, как только намечаются хоть какие-то контуры политического урегулирования.

Цель этой истерики, по мнению спикера МИД, — любой ценой сорвать переговорный процесс и обрушить наметившиеся тенденции к завершению украинского кризиса.

Отдельно Захарова отметила недавние заявления генсека НАТО Марка Рютте. Его оптимистичные прогнозы о скором завершении конфликта она назвала ничего не значащими словами.

Представитель МИД России указала на явное лицемерие: одной рукой Рютте обещает мир, а другой — призывает наращивать поставки оружия и финансирование режима Зеленского.

На этом фоне Москва вынуждена констатировать, что никаких реальных перемен в стратегии альянса нет. Брюссель, как объяснила Мария Захарова, все еще стремится подорвать любые мирные инициативы российской стороны.

Кроме того, Североатлантический альянс, по мнению спикера МИДа, не отказался от своих планов взять «под крыло» Украину. Такое развитие событий для Москвы неприемлемо, поскольку НАТО создавалось только с одной целью — противостоять России.

Ранее выяснилось, что Германия подготовила секретный план на случай войны с Россией.