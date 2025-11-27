Немецкие власти более двух лет работали над закрытым планом ведения возможного конфликта с Россией, сообщила The Wall Street Journal . По данным газеты, документ объемом около 1,2 тысячи страниц описывает, как Германия должна стать ключевым транзитным коридором для переброски 800 тысяч военнослужащих НАТО на восток.

План предусматривает использование немецких портов, рек, железных дорог и автомагистралей для передвижения войск из Германии, США и других стран альянса. В документе подробно прописали обеспечение колонн припасами, их охрану и распределение потоков по территории страны.

WSJ отметила, что существование подобного плана фактически возвращает ФРГ к логике холодной войны — со стиранием границ между гражданской и военной сферами. При этом современная инфраструктура Германии значительно хуже приспособлена к военным нуждам и ремонту техники, а федеральные законы о закупках и защите данных осложняют реализацию оперативных мероприятий.

Собеседники газеты утверждают, что бундесвер уже скрыто готовил к возможной эскалации больницы, полицию, службы спасения и операторов автодорог. Власти намерены вложить к 2029 году около 166 миллиардов евро в модернизацию инфраструктуры, чтобы сделать ее пригодной и для гражданского, и для военного использования.

Публикация WSJ перекликается с заявлениями министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который 15 ноября в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждал, что вероятность войны между Россией и НАТО не исключена в горизонте до 2029 года.

Депутат Госдумы Леонид Ивлев в разговоре с RT раскритиковал его заявление, подчеркнув, что Россия стремится исключительно к миру и не заинтересована в развязывании конфликтов.