В МИД заявили о готовности РФ стать посредником между Афганистаном и Пакистаном

Россия готова выступить медиатором в конфликте между Афганистаном и Пакистаном, если к ней обратятся за помощью обе стороны. Такое заявление в беседе с «Известиями» сделал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, советник министра иностранных дел РФ Замир Кабулов.

«Мы стараемся найти компромиссную развязку, которая бы позволила прекратить боестолкновения и перейти к дипломатии. Россия будет готова рассмотреть такую возможность, если обе стороны одновременно обратятся к ней с просьбой о посредничестве. Пока такого нет, поэтому мы и не собираемся себя навязывать», — заявил дипломат.

Российские власти обеспокоены ситуацией в Афганистане и Пакистане, и выступают за деэскалацию в отношениях, подчеркнул Кабулов.

Власти Афганистана 13 марта заявили об обстреле Кабула со стороны Пакистана, среди мирных жителей есть жертвы, в том числе женщины и дети. Под удар попали районы Пактика, Пактия и Кандагар. Эскалация набрала новые обороты в конце февраля. Афганистан начал новую военную кампанию в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана.