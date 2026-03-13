Власти Афганистана заявили об обстреле со стороны Пакистана

Пакистан вновь подверг бомбардировкам Кабул и другие районы Афганистана, среди мирных жителей есть жертвы. Об этом сообщил телеканалу ToloNews сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед.

По его словам, под удар попали районы Пактика, Пактия и Кандагар. Согласно заявлению Моджахед, в результате обстрелов погибли дети и женщины.

«Мы решительно осуждаем действия Пакистана», — подчеркнул пресс-секретарь.

В конце февраля Афганистан начал военную операцию против Пакистана вдоль линии Дюранда в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана. После этого последние объявили об «открытой войне» с соседнем государством.

В начале марта Пакистан сообщил почти о тысяче раненых и убитых афганских военных. Также он поразил почти 200 единиц бронетехники армии Пакистана.