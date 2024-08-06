В МИД заявили, что СМИ неправильно передали слова Рябкова о покушении на Путина

МИД РФ: СМИ неверно передали слова Рябкова о подготовке покушения на Путина

Фото: РИА «Новости»

Журналисты некорректно передали слова заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о подготовке спецслужбами Украины покушения на президента России Владимира Путина на параде, приуроченном ко Дню Военно-морского флота в Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале дипведомства.

«Данные сообщения являются результатом некорректной интерпретации журналистами интервью заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации <…> Рябкова телеканалу „Россия-1“ от 4 августа 2024 года», — написали в публикации.

В ведомстве объяснили, что Рябков не вдавался в подробности о готовящемся покушении. По информации МИД, он не ответил утвердительно на вопрос журналиста, готовился ли теракт на параде. Вместо этого заместитель главы министерства «признал лишь наличие „определенной увязки и с такого рода событиями“».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Путин отреагировал на новость о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам представителя Кремля, глава государства весьма удивился, ведь уровень охраны участников политической борьбы должен минимизировать такие угрозы.

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