Песков раскрыл реакцию Путина на покушение на Трампа

Песков: Путин весьма удивился, когда узнал о покушении на Трампа

Президент России Владимир Путин весьма удивился, когда узнал о покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова привело KP.RU со ссылкой на радио «КП».

«Уровень, который должен был обеспечиваться для охраны участников политической борьбы, должен минимизировать такие опасности и угрозы», — заявил Песков.

По его словам, подобные нападения невозможно одобрять.

Ранее бывший начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков заявил, что на митинге было слишком мало сотрудников безопасности и они физически не могли контролировать всю территорию.

Глава Секретной службы США, занимающейся охраной первых лиц государства, Кимберли Читл после покушения на Трампа признала провал спецслужб и подала в отставку.