В МИД сообщили, что на Западе анонимно узнают детали доклада о правах человека

Представители посольств ряда западных стран после публикации совместного доклада России и Белоруссии о ситуации с правами человека связываются с МИД РФ, чтобы обсудить посвященные их государствам разделы документа. Об этом ТАСС сообщил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

«В наш департамент анонимно звонят некоторые наши коллеги из западных посольств и предлагают обсудить определенные разделы по их странам», — заявил он.

При этом, как отметил дипломат, публично они демонстрируют, что не придают документу значения.

Третий совместный доклад МИД России и МИД Белоруссии «О ситуации с правами человека в отдельных странах» представили в июне. Документ посвящен оценке соблюдения гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав человека в ряде государств. Также в докладе говорится, что Запад стал обсуждать использование Киева против Белоруссии.