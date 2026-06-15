Запад стал обсуждать использование Украины против Белоруссии, как с 2022 года использует страну против России. Об этом говорится в докладе белорусского и российского МИД о ситуации с правами человека.

Дипломаты подчеркнули, что Запад с 2022 года активно использует неонацистский нелегитимный режим для военного и геополитического плацдарма против России.

«В последнее время начал озвучивать идею задействования киевской хунты и против Республики Беларусь», — указано в докладе.

Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркивал, что страна нуждается в спокойной и мирной жизни, поэтому ее нужно уберечь от «вражьей морды».

По его словам, разведка доносит сведения, что «белорусские беглецы» заявляют Украине, что им есть что предложить против республики. При этом Лукашенко подчеркивал, что белорусы не хотят быть «мясным фаршем».