В МИД России раскрыли, когда может состояться третий раунд переговоров с США

МИД: третий раунд переговоров РФ и США по раздражителям пройдет до конца осени

Третий раунд российско-американских консультаций по устранению раздражителей в отношениях между странами пройдет до конца осени. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова привел ТАСС .

«До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится», — отметил дипломат.

Ранее две такие встречи уже проходили в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля. Тогда стороны обсуждали условия работы дипмиссий и пути снижения напряженности в двусторонних отношениях. Российскую делегацию возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Переговоры проходили за закрытыми дверями: первая встреча продолжалась более шести часов, вторая — около пяти с половиной.

Десятого апреля российские и американские переговорщики обменялись нотами, чтобы обеспечить стабильное банковское обслуживание дипломатических миссий в обеих странах, сообщил Госдепартамент. Тогда же США выразили обеспокоенность из-за ограничений на работу американского посольства в Москве. Дарчиев отметил, что консультации прошли в позитивном ключе и позволили продвинуться в решении задач, поставленных президентами двух стран.