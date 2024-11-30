В МИД России не исключили возобновления ядерных испытаний

Перед Россией вновь встал вопрос о ядерных испытаниях, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС. По его словам, это связано эскалационным курсом США.
«Вопрос этот стоит. И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная. Она во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах постоянно рассматривается», — пояснил Рябков, отвечая журналистам на вопрос о возможности возобновления ядерных испытаний в ответ на действия Белого дома.
Ранее американские власти решили возобновить производство плутониевых сердечников, используемых в качестве запалов для ядерных зарядов. К 2030-му году в стране планируют выпускать не менее 80 единиц в год этой продукции.
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