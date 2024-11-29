США расширят мощности для создания ключевых элементов ядерных боезарядов

Согласно докладу «Росконгресса», американские власти приняли решение активизировать производство плутониевых сердечников. Планируется выпускать не менее 80 единиц в год к 2030-му, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В «Росконгрессе» пояснили, что плутониевые сердечники выступают запалом для ядерных зарядов, без которого невозможно создание ядерного оружия. Утверждается, что создание таких компонентов было остановлено в США с конца 1980-х годов.

Теперь же Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) усиливает переработку плутония и расширяет мощности на двух объектах: комплексе Саванна-Ривер и в Национальной лаборатории Лос-Аламоса.

Также в докладе указывается, что масштабное производство плутониевых сердечников является частью программы обновления американского ядерного арсенала.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США сократить свои ядерные арсеналы.