В МИД России назвали террористической сущность Киева из-за атак в Черном море

В МИД России назвали террористической сущность киевского режима в связи с его действиями в Черноморском регионе. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Панкин, сообщили на сайте министерства.

Российская делегация под его руководством приняла участие по видеосвязи в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Как отметили в ведомстве, Панкин подчеркнул террористическую природу Киева.

Он отметил, что украинская сторона не прекращает атаки на гражданские торговые суда и танкеры, которые приводят к человеческим жертвам, а также наносит удары по портовой и энергетической инфраструктуре.

Так, 8 июня в Новороссийске загорелась территория перевалочного комплекса после атаки украинского беспилотника. К тушению огня привлекли 130 человек и 39 единиц техники.