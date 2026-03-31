В МИД рассказали, в какие страны Россия не будет продавать нефть

Согласившиеся соблюдать механизм предельных цен на энергоресурсы страны останутся без поставок нефти из России. Об этом «Известиям» рассказал представитель российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.

По его оценке, такие меры считаются антирыночными и нарушают цепочки поставок энергоресурсов. В связи с этим поставки в такие страны исключаются.

Текущую ситуацию на рынках энергоресурсов Руденко счел весьма волатильной. Многим странам не хватает нефти, цены на топливо растут.

Президент России Владимир Путин уже продлил действие указа о запрете поставок нефти и нефтепродуктов по «ценовому потолку» до 30 июня 2026 года.

В начале весны глава государства отмечал, что Москва готова поставлять нефть и газ даже в Европу, если европейские покупатели обеспечат «устойчивую совместную работу, лишенную политической конъюнктуры».

Уже 26 марта вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия продает нефть без дисконта.